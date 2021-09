Conte ferza Salvini sul caso Morisi | ' Ha un metro di giudizio differente tra amici e chi ha un colore diverso '

(Di lunedì 27 settembre 2021) Elegante nei modi, snte nella sostanza. Perché anche all'ex premier non è sfuggito che Capitan Nutella ha una doppia morale. Se un immigrato è accusato di stupro non solo è colpevole ma è segno ...

Advertising

PazMandalorian : RT @globalistIT: -

Ultime Notizie dalla rete : Conte ferza

Zazoom Blog

outstream Così il leader di M5S, Giuseppe, a Torino per sostenere la candidata sindaca Valentina Sganga, a proposito della vicenda che ha coinvolto l'ex capo della comunicazione della Lega, ...outstream Così il leader di M5S, Giuseppe, a Torino per sostenere la candidata sindaca Valentina Sganga, a proposito della vicenda che ha coinvolto l'ex capo della comunicazione della Lega, ...Il presidente del Movimento 5 stelle: "Sulla vicenda personale non giudico anche perché è di rilievo penale, lasciamo che le inchieste facciano il loro corso. Sul resto..." ...Il presidente del Movimento 5 stelle: "Sulla vicenda personale non giudico anche perché è di rilievo penale, lasciamo che le inchieste facciano il loro corso. Sul resto..." ...