Conferenza stampa De Zerbi: «Inzaghi allenatore giusto per l’Inter. Sono molto forti» (Di lunedì 27 settembre 2021) Conferenza stampa De Zerbi: le parole del tecnico alla vigilia di Shakhtar Donetsk-Inter, secondo match di Champions del gruppo D De Zerbi ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia di Shakhtar Donetsk-Inter, match valido per la seconda giornata del gruppo D della Champions League 2021-2022. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. INTER – «l’Inter è una squadra forte, è sempre stata forte e lo era lo scorso anno. L’aver vinto il campionato è stato importante, da spettatore vedo l’Inter ancora più convinta e più consapevole dello scorso anno. Noi cercheremo di fare la nostra partita, sapendo che anche noi siamo cambiati rispetto allo scorso anno sapendo di dover mettere in difficoltà l’Inter e tutte le altre squadre che ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 settembre 2021)De: le parole del tecnico alla vigilia di Shakhtar Donetsk-Inter, secondo match di Champions del gruppo D Deha parlato inalla vigilia di Shakhtar Donetsk-Inter, match valido per la seconda giornata del gruppo D della Champions League 2021-2022. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. INTER – «è una squadra forte, è sempre stata forte e lo era lo scorso anno. L’aver vinto il campionato è stato importante, da spettatore vedoancora più convinta e più consapevole dello scorso anno. Noi cercheremo di fare la nostra partita, sapendo che anche noi siamo cambiati rispetto allo scorso anno sapendo di dover mettere in difficoltàe tutte le altre squadre che ...

