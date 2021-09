Calcio | prima categoria Piemonte | allenatore prende a pugni l' arbitro | video

Advertising

giomalago : Una leggenda infinita. Unica. La dinastia #Maldini continua a scrivere la storia: Daniel, ultimo talento della fami… - sscnapoli : ??#Spalletti “@FabianRP52 è un giocatore che sa cos’è il calcio. @dries_mertens14 ha voglia di far parte del gruppo,… - MediasetPlay : Oggi a #Verissimo, dalle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, vi aspetta una super intervista all… - CinqueNews : Juve, Dybala: «Penso già a tornare prima possibile» - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - Technology, la prima in campionato è una bella vittoria: Gap al tappeto al termine di una be… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio prima

SulPanaro

... di tutto il club, non per lavolta in quella gara. Però di sicuro è stata una gran partita, ... Penso che abbiamo uno spirito incredibile, alla fine conta la passione che abbiamo per ile ...Da quando cioè, dopo il derby perso,ha radunato la squadra in mezzo al campo e poi è andato davanti alle telecamere a sparare a zero contro l'arbitro. E, infine, ha anche litigato con la Lega, ...Dopo la cessione del Genoa a 777 Partners, Enrico Preziosi, parla per la prima volta da ex proprietario del Genoa. L'ex presidente rossoblù ha commentato la nuova dirigenza del Grifone in un'intervist ...Bruttissimo episodio nell’ultimo week-end calcistico, in occasione di un match valido per il calcio dilettantistico piemontese ...