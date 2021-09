Uomini e Donne, Matteo Ranieri si è fidanzato? Chi è la misteriosa lei (Di domenica 26 settembre 2021) Dopo la fine della storia lampo con l‘ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni, Matteo Ranieri non è mai stato avvistato con nessuna ragazza, né tanto meno gli sono stati attribuiti flirt e storielle varie. Ora, però, la situazione sembra cambiata e stando ai rumors l’ex corteggiatore ligure frequenterebbe in gran segreto una ragazza di Firenze. GF Vip, il padre di Manuel Bortuzzo gela Lulù Salassié: “Non è per mio figlio” Intervistato da una nota radio romana, l'uomo ha dichiarato categoricamente che al figlio piace un altro genere di ragazza Gossip Uomini e Donne, Matteo Ranieri si è fidanzato? Proprio in questi giorni ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 26 settembre 2021) Dopo la fine della storia lampo con l‘ex tronista diSophie Codegoni,non è mai stato avvistato con nessuna ragazza, né tanto meno gli sono stati attribuiti flirt e storielle varie. Ora, però, la situazione sembra cambiata e stando ai rumors l’ex corteggiatore ligure frequenterebbe in gran segreto una ragazza di Firenze. GF Vip, il padre di Manuel Bortuzzo gela Lulù Salassié: “Non è per mio figlio” Intervistato da una nota radio romana, l'uomo ha dichiarato categoricamente che al figlio piace un altro genere di ragazza Gossipsi è? Proprio in questi giorni ...

Advertising

Pontifex_it : A tutti gli uomini e le donne del mondo va il mio appello a camminare insieme verso un noi sempre più grande, a ric… - ilpost : In Islanda sono state elette in parlamento più donne che uomini - rtl1025 : ?? Sarà composto per la maggioranza da #donne il nuovo #parlamento in #Islanda, primo caso in #Europa ?? ?? clicca i… - Zhra_50 : RT @Rominame77Roo: Zainab(S) La sorella di Hussein(A) a Karbala ha mostrato che il dovere sociale non è riservato agli uomini e che le donn… - BeOmidBahar : RT @Rominame77Roo: Zainab(S) La sorella di Hussein(A) a Karbala ha mostrato che il dovere sociale non è riservato agli uomini e che le donn… -