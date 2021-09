Trento | tragedia in montagna | 28enne precipita e muore a Cima Cop di Breguzzo

Advertising

commenta Un bresciano di 28 anni ha perso la vita dopo essere precipitato per circa 80 metri nei pressi della Cima Cop di Breguzzo () ad una quota di circa 3.000 metri. L'uomo aveva raggiunto la cima insieme a un altro compagno di escursione e stava rientrando lungo la cresta sud quando, probabilmente a causa di un cedimento,...Morto un alpinista nelle Giudicarie. Arrestato a Rovereto un 36enne per violenza su minori. In Trentino basso tasso di positivitànelle Giudicarie, un alpinista bresciano di 28 anni muore dopo essere precipitato per 70 metri da cima Cop di Breguzzo. Inutili i soccorsi. A Rovereto arrestato un 36enne per violenza ...Diplomato all’Itc di Sarezzo, il giovane precipitato ieri da cima Cop di Breguzzo, in Trentino, lavorava in un’azienda valgobbina ...TRENTO. Urne aperte in Trentino per il referendum propositivo per l’istituzione di un Biodistretto provinciale. I seggi sono aperti dalle 6 alle 22 di domenica 26 settembre in tutti i Comuni della pro ...