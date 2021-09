Serena Autieri ed il marito Enrico Griselli: “La passione ci accende nella testa” (Di domenica 26 settembre 2021) Serena Autieri ed il marito Enrico Griselli sono legati da dieci anni e sono genitori di Giulia Tosca, nata nel 2013. Oggi vedremo l’attrice e conduttrice tra gli ospiti del salotto televisivo di “Domenica In” a partire dalle 14:00 su Raiuno. Serena Autieri : il primo incontro con il marito Enrico Griselli sul Lago Di Como La 45enne partenopea ed il marito si sono incontrati tramite amici in comune, poichè ritenevano le loro anime affini con «spirito internazionale e sani valori di provincia” , come ha raccontato la stessa Autieri sulle pagine di “Oggi”. Di origini umbre, Enrico Griselli ha vissuto a Dubai ed è stato direttore del settore ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 settembre 2021)ed ilsono legati da dieci anni e sono genitori di Giulia Tosca, nata nel 2013. Oggi vedremo l’attrice e conduttrice tra gli ospiti del salotto televisivo di “Domenica In” a partire dalle 14:00 su Raiuno.: il primo incontro con ilsul Lago Di Como La 45enne partenopea ed ilsi sono incontrati tramite amici in comune, poichè ritenevano le loro anime affini con «spirito internazionale e sani valori di provincia” , come ha raccontato la stessasulle pagine di “Oggi”. Di origini umbre,ha vissuto a Dubai ed è stato direttore del settore ...

