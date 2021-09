Napoli-Cagliari | Spalletti | “Buona partita senza andare in affanno”

Leggi su sportface

(Di domenica 26 settembre 2021) “imbattuto? In realtà abbiamo già perso, con il Benevento in amichevole. La maglia delva onorata ogni volta che la indossiamo”. Così Luciano, allenatore del, commentando a Dazn la vittoria contro ile il ritrovato primato in classifica. “C’è potenzialità, stasera abbiamo fatto unaquasi mai in. Ma dobbiamo migliorare e chiudere le partite come quelle di oggi prima, perché poi prendi un tiro o un gol e bisogna vedere come si reagisce”, ha aggiunto il tecnico toscano. “Dobbiamo rimanere sul pezzo, essere coscienti di quello che siamo e dove vogliamo. Dobbiamo restare concentrati perché ci sono squadre che devono ancora ...