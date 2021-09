Mps, Salvini: voglio nomi di chi ha preso soldi senza restituirli (Di domenica 26 settembre 2021) "Questi finanziavano qualunque attività, non imprenditoriale. Io voglio, da cittadino, da contribuente, l'elenco di chi negli ultimi 30 anni ha preso i soldi dal Monte dei Paschi di Siena e non li ha restituiti: partiti, associazioni, amici degli amici". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, in un comizio a Cortona (Ar). Leggi su ilfogliettone (Di domenica 26 settembre 2021) "Questi finanziavano qualunque attività, non imprenditoriale. Io, da cittadino, da contribuente, l'elenco di chi negli ultimi 30 anni hadal Monte dei Paschi di Siena e non li ha restituiti: partiti, associazioni, amici degli amici". Lo ha detto il leader della Lega Matteo, in un comizio a Cortona (Ar).

Pigi_Mas : RT @Sceltalibera1: Orcel ha rianimato le Fondazioni azioniste di #UniCredit. Salvini continua col no ad UniCredit-MPS - Sceltalibera1 : Orcel ha rianimato le Fondazioni azioniste di #UniCredit. Salvini continua col no ad UniCredit-MPS - VinnieVegaPF : @giangoSGV @OrizOrizzonte Ok, se Salvini ha detto così MPS è quindi fottuta. ????? - CorriereUmbria : Mps, Salvini: 'Convocheremo Padoan in Parlamento, Siena sta vivendo un momento scandaloso' - billecimarco : Breve storia media: Salvini: 'Convocheremo Padoan in parlamento su Mps prima del voto' Prima del voto il parlamento è chiuso -