Morto Alan Lancaster | fondatore degli Status Quo

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 26 settembre 2021) Il musicista britannico, cantante e bassistadella rock bandQuo, èdopo una lunga battaglia contro la sclerosi multipla all’età di 72 anni. La rockstar si è spenta questa mattina nella sua casa di Sydney, in Australia, circondato dalla famiglia. La notizia della scomparsa, per volontà della stessa famiglia, è stata diffusa tramite Facebook da uno dei più cari amici di, Craig Bennett.aveva sposato la moglie Dayle Thurbon nel 1978: si erano incontrati cinque anni prima durante il tourQuo in Australia. Lascia tre figli,Jr, Toni e David, e cinque nipoti. La moglie Dayle ha dichiarato: “Abbiamo tutti il cuore spezzato. ...