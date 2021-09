Juventus-Sampdoria | Allegri | “Un passo alla volta | non guardiamo la classifica”

(Di domenica 26 settembre 2021) “Dobbiamo fare un passettino, sarà una partita non semplice contro una squadra tecnica, che si difende bene e con un allenatore bravo ad organizzare le squadre. Vogliamo ottenere i primi tre punti casalinghi e soprattutto cercare di passareparte sinistra della. Vogliamo continuità”. A parlare è Massimiliano, allenatore della, nel pre partita del match dell’Allianz Stadium contro la. L’allenatore non pensa al Chelsea e spiega le scelte di formazione: “Danilo aveva bisogno di recuperare e con Cuadrado terzino, saremo più offensivi. Poi i cambi, come mercoledì, dovranno essere determinanti. Mi aspetto tanto dsquadra, è una partita importante”. E sull’ambizione di recuperare due punti all’Inter: ...

Advertising

juventusfc : Inizia adesso la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTV: - forumJuventus : #JuveSampdoria, oggi ore 12,30. Formazione GdS: 'Sarà 4-4-2 con Dybala e Morata in attacco, mentre a centrocampo ag… - DiMarzio : #Juventus, le ultime novità sulle condizioni di #Chiesa: a rischio la gara con la #sampdoria Dal nostro Network,… - Laudantes : Il problema di DAZN sta principalmente nel paradigma con la TIM VISION BOX. Dall'applicazione riesco a vedere il Pr… - ehblablabla : RT @undoriano: Sky: 'la Sampdoria oggi indosserà una maglia, ma parliamo della Juventus' -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Sampdoria

Mattia Perin commenta nel pre partita contro lail match valido per la sesta giornata: le parole del portiere dellaMattia Perin commenta nel pre partita contro lail match valido per la sesta giornata: le parole del portiere dellaa Sky Sport. ...Sono state ufficializzate le formazioni di, che si affrontano nel lunch match della sesta giornata di serie A. Allegri sceglie il 4 - 4 - 2, abbassa Cuadrado sulla linea dei terzini con Alex Sandro a sinistra e schiera de ...Juventus-Sampdoria, sfida della sesta giornata di Serie A: info partita, formazioni UFFICIALI, diretta tv e streaming gratis ...Mikkel Damsgaard © Damsgaard osservato speciale in Juventus-Sampdoria: tutti i dettagli. Come riportato da ‘Tuttosport’, all’Allianz Stadium Cherubini e il suo ...