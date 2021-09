Idonei Stem si oppongono ai nuovi concorsi e chiedono la graduatoria di merito

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 26 settembre 2021) Coordinamento Nazionale Vincitori Concorso Scuola, Sezione2021 - Il concorso ordinarioconclusosi nella maggior parte delle regioni ha prodotto circa 1500non vincitori, cioè candidati che pur superando tutte le prove non sono rientrati in posizione utile da occupare i posti messi a bando. Con la conclusione delle procedure ancora in fase di svolgimento si prevede che questo numero superi le 2000 unità. L'articolo .