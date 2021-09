Verissimo | Kerem Bürsin protagonista di una lunga intervista esclusiva

Leggi su 361magazine

(Di sabato 25 settembre 2021) ‘Love is in the air’,di unasu Canale 5, ildella seguitissima serie di Canale 5 ‘Love is in the air’, in una, in onda sabato 25 settembre a, racconta l’amore con l’attrice Hande Erçel nato sul set e il motivo per il quale ha deciso di rendere pubblica la loro storia: “Se nascondi qualcosa non stai vivendo totalmente. Io invece voglio poter vivere liberamente la mia vita con la persona che ho scelto” E aggiunge: “La scintilla tra noi è scoccata dopo un po’. All’inizio eravamo amici e rispettavamo il nostro lavoro sul set. Ma ...