Sampdoria, D’Aversa: «Arrabbiati dopo il Napoli, ma la strada è giusta» (Di sabato 25 settembre 2021) Roberto D’Aversa, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus Roberto D’Aversa, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus. Le sue dichiarazioni. Napoli – «dopo una sconfitta, ci sono rabbia e delusione per il risultato. Sul come interpretare le partite e sul lavoro da fare però non ci sono dubbi: dobbiamo continuare così, perché questa è la strada giusta. Le sensazioni dopo il Napoli sono quelle di quando si perde una partita 4-0: ci deve essere rabbia, perché dopo una sconfitta si è buttato il lavoro di una settimana, ma non deve subentrare la delusione. Pur avendo perso abbiamo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 settembre 2021) Roberto, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus Roberto, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus. Le sue dichiarazioni.– «una sconfitta, ci sono rabbia e delusione per il risultato. Sul come interpretare le partite e sul lavoro da fare però non ci sono dubbi: dobbiamo continuare così, perché questa è la. Le sensazioniilsono quelle di quando si perde una partita 4-0: ci deve essere rabbia, perchéuna sconfitta si è buttato il lavoro di una settimana, ma non deve subentrare la delusione. Pur avendo perso abbiamo ...

Advertising

cmdotcom : #Sampdoria , D'Aversa: 'Rabbia dopo il #Napoli , trasformiamola in energia per la #Juve . #Allegri ? I vincenti non… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - D'Aversa: 'Tanta rabbia per la partita persa contro il Napoli' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - D'Aversa: 'Tanta rabbia per la partita persa contro il Napoli' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - D'Aversa: 'Tanta rabbia per la partita persa contro il Napoli' - napolimagazine : SAMPDORIA - D'Aversa: 'Tanta rabbia per la partita persa contro il Napoli' -