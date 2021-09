Napoli | rapina una tabaccheria | beccato e arrestato 35enne

(Di sabato 25 settembre 2021) Lunedì pomeriggio, una persona si è presentata presso il Commissariato San Ferdinando per riferire agli agenti che, poco prima, nel suo esercizio commerciale in via Riviera di Chiaia, un uomo armato di coltello e travisato con casco e mascherina si era impossessato di 1000 euro. I poliziotti, L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

perpluriaggravata che ieri è stato convalidato dall'Autorità Giudiziaria che ha disposto per l'indagato la custodia cautelare in carcere.Erano imputate, a vario titolo, ben 8 persone per unain gioielleria a Follonica, in provincia di Grosseto. Il colpo fruttò l'ingente bottino di ... Domenico Tavano 38enne di, Luigi ...NAPOLI – Ieri gli agenti dei Commissariati Vicaria-Mercato e San Carlo Arena, dell’Ufficio Prevenzione Generale e della Polizia Locale, con il supporto dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, ha ...Lunedì scorso, armato di coltello, aveva messo a segno una rapina in una tabaccheria di via Riviera di Chiara. Ieri, grazie alle descrizioni del proprietario e anche alle immagini del sistema di video ...