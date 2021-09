Love is the Air, Kerem Bursin a ‘Verissimo’ parla del suo amore per Hande Ercel e di una questione sociale importantissima (Di sabato 25 settembre 2021) Finalmente il grande giorno è arrivato: questo pomeriggio vedremo Kerem Bursin di “Love is the Air” per la prima volta a “Verissimo“! Di che cosa parlerà? Ora ve lo anticipiamo! Love is the Air: Kerem Bursin racconta la sua gavetta Nel mondo del cinema dal 2006 e in quello delle soap dal 2013, ovviamente Kerem Bursin parlerà anche di come è iniziata la sua carriera di attore. Ha cominciato a studiare recitazione in Texas, dove ha frequentato il liceo (i suoi fan sanno che poi si è laureato nella Facoltà di Comunicazione a Boston) e … accompagnato gli attori a fare i casting! Ricorda questa esperienza come “molto divertente”. E’ stato anche personal trainer e persino addetto alla pulizia dei servizi di una palestra. Ora che è arrivato il successo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 25 settembre 2021) Finalmente il grande giorno è arrivato: questo pomeriggio vedremodi “is the Air” per la prima volta a “Verissimo“! Di che cosa parlerà? Ora ve lo anticipiamo!is the Air:racconta la sua gavetta Nel mondo del cinema dal 2006 e in quello delle soap dal 2013, ovviamenteparlerà anche di come è iniziata la sua carriera di attore. Ha cominciato a studiare recitazione in Texas, dove ha frequentato il liceo (i suoi fan sanno che poi si è laureato nella Facoltà di Comunicazione a Boston) e … accompagnato gli attori a fare i casting! Ricorda questa esperienza come “molto divertente”. E’ stato anche personal trainer e persino addetto alla pulizia dei servizi di una palestra. Ora che è arrivato il successo ...

