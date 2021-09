Inter-Atalanta 2-2, Gasperini: “Poteva essere un’imbarcata, ne usciamo più forti” (Di sabato 25 settembre 2021) Inter-Atalanta termina sul risultato di 2-2: l’allenatore della Dea, Gian Piero Gasperini, ha analizzato quanto accaduto in campo nel post-partita Inter ed Atalanta si sono date battaglia nel secondo anticipo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di sabato 25 settembre 2021)termina sul risultato di 2-2: l’allenatore della Dea, Gian Piero, ha analizzato quanto accaduto in campo nel post-partitaedsi sono date battaglia nel secondo anticipo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

Inter : ?? | FORMAZIONE Ecco gli 1??1?? nerazzurri che scenderanno in campo contro l’Atalanta Powered by @VolvoCarIT - Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? È online il magazine di #InterAtalanta: tanti contenuti esclusivi per arrivare pronti al… - Inter : ? | CONVOCATI Ecco la lista dei 23 nerazzurri a disposizione per #InterAtalanta ?? - salvoguida23 : RT @Anto__rus: Inter-Atalanta va utilizzata come spot del campionato: la partita più europea degli ultimi dieci anni nel nostro Paese. Poi… - internewsit : Top e Flop di Inter-Atalanta: Handanovic uno in meno! Barella insuperabile - -