Don Matteo 13, arriva don Massimo: prete senza tonaca che va in moto (Di sabato 25 settembre 2021) Don Matteo: esce di scena Terence Hill e arriva Raoul Bova con il suo don Massimo. I due non si incontreranno all'interno della fiction: sarà una staffetta che prevede il solo passaggio del testimone. E le prime riprese, girate sempre a Spoleto, svelano che tipo sarà il nuovo "Don" della parrocchia umbra. Don Matteo, sono già iniziate le nuove riprese della fiction: Terence Hill ha salutato tutti ed è arrivato Raoul Bova, che interpreterà don Massimo. Una sorta di staffetta tra i due "don" così diversi tra loro. Il prete detective più famoso d'Italia si è congedato dalla troupe e dalla produzione dopo venti anni. Don Matteo, il commovente addio di Terence Hill Terence Hill ha indossato la tonaca di Don

