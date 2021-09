Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 24/09/21 (Di venerdì 24 settembre 2021) “Per me è colpa nostra se esistono persone come Biagio. Un uomo innamorato non si tiene, non ti scrive le cose sul magazine. Piglia, prende la macchina, arriva da te e passa l’estate con te. Un uomo veramente innamorato. Il resto sono parole.” Che ve devo di’, a me se Isabella Ricci a forza di andare con lo zoppo ha imparato a zoppicare e non disdegna la lucetta rossa ed i follower su Instagram importa ben poco (anche perché chi schifa davvero popolarità, codici sconto e ospitate alla sagra della porchetta sta a casa sua, mica va su Canale 5, quindi vederli accusarsi l’un l’altro di essere alla ricerca di visibilità è sempre qualcosa di meraviglioso). A me basta che Isabella sia in quello studio. Primo, perché come fa saltare lei i nervi a Gemma Galgani, con quella perculante pacatezza che la manda in bestia, nessuno mai. E già questo varrebbe il prezzo del biglietto. Secondo perché ... Leggi su isaechia (Di venerdì 24 settembre 2021) “Per me è colpa nostra se esistono persone come Biagio. Un uomo innamorato non si tiene, non ti scrive le cose sul magazine. Piglia, prende la macchina, arriva da te e passa l’estate con te. Un uomo veramente innamorato. Il resto sono parole.” Che ve devo di’, a me se Isabella Ricci a forza di andare con lo zoppo ha imparato a zoppicare e non disdegna la lucetta rossa ed i follower su Instagram importa ben poco (anche perché chi schifa davvero popolarità, codici sconto e ospitate alla sagra della porchetta sta a casa sua, mica va su Canale 5, quindi vederli accusarsi l’un l’altro di essere alla ricerca di visibilità è sempre qualcosa di meraviglioso). A me basta che Isabella sia in quello studio. Primo, perché come fa saltare lei i nervi a Gemma Galgani, con quella perculante pacatezza che la manda in bestia, nessuno mai. E già questo varrebbe il prezzo del biglietto. Secondo perché ...

