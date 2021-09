The Crew, nuovo gioco in arrivo con il nome in codice 'Project Orlando'? (Di venerdì 24 settembre 2021) Secondo quanto riferito, Ubisoft sta lavorando a un nuovo capitolo del franchise di The Crew con il nome in codice "Project Orlando". Le immagini di quello che si dice sia un nuovo gioco di The Crew hanno trovato la loro strada su Imgur, scoperte dall'utente di Reddit RacingGameGuru0300 durante il datamining per gli aggiornamenti su The Crew 2. Apparentemente, queste immagini esistono da un po' e Project Orlando era inizialmente previsto come DLC per il gioco. I dettagli sono approssimativi, ma sembra che Project Orlando sia ambientato alle Hawaii e si parla di "una gara senza fiato tra Crew contro ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 24 settembre 2021) Secondo quanto riferito, Ubisoft sta lavorando a uncapitolo del franchise di Thecon ilin". Le immagini di quello che si dice sia undi Thehanno trovato la loro strada su Imgur, scoperte dall'utente di Reddit RacingGameGuru0300 durante il datamining per gli aggiornamenti su The2. Apparentemente, queste immagini esistono da un po' eera inizialmente previsto come DLC per il. I dettagli sono approssimativi, ma sembra chesia ambientato alle Hawaii e si parla di "una gara senza fiato tracontro ...

Ultime Notizie dalla rete : The Crew Kyle Christie di Geordie Shore e The Challenge è diventato papà Ogni sabato vedi Kyle Christie alle prese con le gare a tutta adrenalina di The Challenge e intanto è arrivata una super novità nella sua vita privata: è diventato papà ! La ...piccolo si chiama Crew ...

Online da oggi "Hic et Nunc", il nuovo singolo della Steve Foglia Society Tojo (ex - OBV Crew) è lo special guest di questo singolo che riesce a fondere la sua influenza hip - hop con lo zen rock di Steve in modo sublime. La band è formata da: Paolo Rossi (voce), Daniele ...

