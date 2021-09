Sassuolo-Salernitana affidata a Giua | i precedenti con i granata

(Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali per la sesta giornata. La sfida train programma domenica 26 settembre alle ore 15 sarà diretta da Antoniodi Olbia, che con ivanta cinque, uno in Lega Pro e quattro in serie B. Gli incroci con il direttore di gara sardo hanno portato in dote al cavalluccio marino due vittorie (nel campionato 2017/18 con lo Spezia e lo scorso anno con l’Ascoli), due pareggi (2014/15 con il Melfi e 2017/18 con la Pro Vercelli) e una sconfitta (2018/19 contro il Cittadella). A coadiuvarlo nel match del Mapei Stadium saranno gli assistenti Christian Rossi della sezione di La Spezia e Vito Mastrodonato della sezione di Molfetta. Il IV uomo sarà Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta, ...

IV: DI MARTINO VAR: MASSA AVAR: DI IORIOh. 15.00 GIUA ROSSI C. " MASTRODONATO IV: ABBATTISTA VAR: MAZZOLENI AVAR: VOLPI SPEZIA " MILAN Sabato 25/09 h. 15.00 MANGANIELLO ...In attesa di Sassuolo-Salernitana, gara valida per la giornata numero 6 della serie A Tim 2021 - 2022, abbiamo sentito i colleghi di TuttoSalernitana.com , che ci hanno fornito una visione completa sul mondo ...La partita Sassuolo - Salernitana del 26 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la sesta giornata di Serie A ...Il Sassuolo, dopo un buon inizio, è in fase calante: il tecnico Dionisi si affida a Raspadori per il match contro la Salernitana ...