Rischia di annegare nell’Adda: pescatore salvato da un 36enne (Di venerdì 24 settembre 2021) Fara Gera D’Adda. I Vigili del Fuoco della centrale di Bergamo e i Volontari di Treviglio sono intervenuti intorno alle 13 di venerdì in supporto all’elisoccorso del 118 per un soccorso a un uomo di 80 anni che Rischiava di annegare nel fiume Adda, nel territorio di Fara Gera D’Adda, e che è stato recuperato da 36enne pare di origine straniera. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, avvenuto nella zona della diga, nei pressi della località Pora Ca’. Finito in acqua mentre stava pescando, forse a causa di un malore, l’uomo non riusciva più a raggiungere la riva. Immediato l’intervento di alcuni presenti, che si sono tuffati per cercare di salvarlo. Tra loro un 36enne, fondamentale per il recupero dell’anziano. Nel frattempo è stato dato l’allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco, il ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 24 settembre 2021) Fara Gera D’Adda. I Vigili del Fuoco della centrale di Bergamo e i Volontari di Treviglio sono intervenuti intorno alle 13 di venerdì in supporto all’elisoccorso del 118 per un soccorso a un uomo di 80 anni cheva dinel fiume Adda, nel territorio di Fara Gera D’Adda, e che è stato recuperato dapare di origine straniera. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, avvenuto nella zona della diga, nei pressi della località Pora Ca’. Finito in acqua mentre stava pescando, forse a causa di un malore, l’uomo non riusciva più a raggiungere la riva. Immediato l’intervento di alcuni presenti, che si sono tuffati per cercare di salvarlo. Tra loro un, fondamentale per il recupero dell’anziano. Nel frattempo è stato dato l’allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco, il ...

Advertising

SmileDreamShin : devo smetterla di cercare di piacere a tutti perché spaventata del giudizio degli altri, non potrò mai andare d’acc… - QuiNewsElba : Anziana cade in mare e rischia di annegare #cronaca #Rio #Elba - Italia_Notizie : Camogli, ragazzo rischia di annegare: il salvataggio in soggettiva dei vigili del fuoco – Video - ag_notizie : Un'intera famiglia rischia di annegare: salvata in extremis da alcuni bagnanti - Carlino_Rimini : Rimini, rischia di annegare nelle acque del portocanale: salvata ma in pericolo di vita -