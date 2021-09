Manila Nazzaro si espone su Soleil e svela | “Ecco cosa mi hanno detto in confessionale”

Leggi su biccy

(Di venerdì 24 settembre 2021) Magari non saranno già esplose dinamiche al Grande Fratello Vip 6, ma unaè certa: tutti parlano (e sparlano) diSorge. Mentre Jessica Sellasié e Miriana Trevisan stanno preparando una catfight con l’ex corteggiatrice,si è schierata dalla sua parte. L’ex Miss Italia ieri sera ha confessato a Raffaella Fico e Carmen Russo di provare simpatia per la Sorge. La gieffina hadi apprezzare le donne forti e schiette comeed ha anche fatto uno spoiler. Secondostasera al GF Vip si parlerà del passato trae Gianmaria Antinolfi e della loro lite. Come lo sa? Lo educe da quello che gli autori lechiesto in. Speriamo soltanto che ...