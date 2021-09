Hyrule Warriors: L’Era della Calamità prosegue con l’espansione Il Guardiano dei Ricordi – Notizia – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 24 settembre 2021) Hyrule Warriors: L’Era della Calamità si espande ancora con Il Guardiano dei Ricordi, seconda parte del Pass Espansione in arrivo a ottobre.. Hyrule Warriors: L’Era della Calamità prosegue con la nuova espansione del Pass intitolata Il Guardiano dei Ricordi, annunciata nel corso del Nintendo Direct di oggi e in arrivo con data di uscita fissata per il 29 ottobre 2021 su Nintendo Switch. L’action game in stile musou, sviluppato da Omega Five in collaborazione con Nintendo, ha già raccolto ottimi consensi come visto anche nella nostra recensione di Hyrule ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 24 settembre 2021)si espande ancora con Ildei, seconda parte del Pass Espansione in arrivo a ottobre..con la nuova espansione del Pass intitolata Ildei, annunciata nel corso delDirect di oggi e in arrivo con data di uscita fissata per il 29 ottobre 2021 suSwitch. L’action game in stile musou, sviluppato da Omega Five in collaborazione con, ha già raccolto ottimi consensi come visto anche nella nostra recensione di...

Hyrule Warriors: in arrivo il guardiano dei ricordi nella nuova espansione! Gamesvillage Nintendo Direct di settembre 2021: un importante ritorno e tantissime novità Ecco quanto mostrato nel corso del Nintendo Direct del 24 settembre, che ha offerto tante novità nel corso di 40 minuti di streaming.

Hyrule Warriors L'Era della Calamità: Pruna e Lovley tra le novità del secondo DLC Nintendo ha svelato alcuni dei contenuti in arrivo con il secondo contenuto a pagamento di Hyrule Warriors: L'Era della Calamità.

