Halo Infinite | la beta giocata in diretta alle 21!

La beta multiplayer di Halo Infinite finalmente è qui e tutti coloro che hanno ottenuto l'accesso possono provare in anteprima ciò che offre questa versione. Come sappiamo la modalità Arena presenterà gli stessi abbinamenti che i giocatori hanno visto nell'ultimo flight di prova, partite con bot 4v4 o partite con giocatori 4v4. La Training Mode è la nuova funzionalità collegata all'Academy per i prossimi flight di prova. Questa esperienza in solitario consentirà ai giocatori, che non vogliono giocare con o contro altri giocatori, di provare le proprie abilità da soli contro un singolo bot. Tutto ciò che ha da offrire la beta verrà provata questa sera alle 21:00 da Virginia Paravani e Riccardo Cantù che saranno in diretta sul nostro canale Twitch Eurogamer Italia.

