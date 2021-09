Grazie al Team di Rousseau. Il messaggio di Davide Casaleggio. (Di venerdì 24 settembre 2021) di seguito il messaggio di Davide Casaleggio, Presidente dell’Associazione Rousseau Rousseau ha ottenuto un riconoscimento importante. Dopo anni di dedizione di una grande squadra, Rousseau ha vinto il ??????? ????????? ?????? ?????, un riconoscimento internazionale come migliore piattaforma di democrazia digitale nella categoria impatto tra le 22 più importanti al mondo. Come sempre accade è la determinazione delle persone che rende grande un sogno e in questi anni la passione di migliaia di persone ha fatto sì che fosse possibile dimostrare che, attraverso la partecipazione dal basso, è concepibile una nuova idea di comunità. C’è stato un gruppo di professionisti che più di altri si è dedicato a tempo pieno per consentire che centinaia di migliaia di cittadini potessero ... Leggi su ilblogdellestelle (Di venerdì 24 settembre 2021) di seguito ildi, Presidente dell’Associazioneha ottenuto un riconoscimento importante. Dopo anni di dedizione di una grande squadra,ha vinto il ??????? ????????? ?????? ?????, un riconoscimento internazionale come migliore piattaforma di democrazia digitale nella categoria impatto tra le 22 più importanti al mondo. Come sempre accade è la determinazione delle persone che rende grande un sogno e in questi anni la passione di migliaia di persone ha fatto sì che fosse possibile dimostrare che, attraverso la partecipazione dal basso, è concepibile una nuova idea di comunità. C’è stato un gruppo di professionisti che più di altri si è dedicato a tempo pieno per consentire che centinaia di migliaia di cittadini potessero ...

