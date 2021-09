Gli utenti Dazn che hanno subito il disservizio avranno un mese gratis in aggiunta all’abbonamento

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 24 settembre 2021) Uninchepagato. Questo l’indennizzo – che era stato promesso nella serata di ieri da– per i disservizi nella serata di ieri. Sono moltissimi glichesegnalato un down diche è durato dal fischio di inizio, con molte persone che nemmeno riuscivano a fare login nei minuti precedenti al match, per almeno mezz’ora in alcuni casi. L’indennizzoconsisterà quindi in ungratuito inmentre il dialogo trae serie A prosegue. LEGGI ANCHE >>> Appena iniziate le partite,è già in down L’indennizzoa chi ha ...