Fortnite, altro problema per il battle royale: è finito su una “lista nera” (Di venerdì 24 settembre 2021) Non c’è pace per Fortnite. Il battle royale di Epic Games è stato ufficialmente inserito in una “lista nera”: cosa sta succedendo Sono giorni di grandi cambiamenti per Fortnite. È finalmente arrivata la Stagione 8, con tutte le novità del caso. Si parla di modifiche nel Pass Battaglia, nuove skin, eventi, tornei esclusivi e molto L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Non c’è pace per. Ildi Epic Games è stato ufficialmente inserito in una “”: cosa sta succedendo Sono giorni di grandi cambiamenti per. È finalmente arrivata la Stagione 8, con tutte le novità del caso. Si parla di modifiche nel Pass Battaglia, nuove skin, eventi, tornei esclusivi e molto L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

fxbriEU : @sciacquafn_ No da quel che ho capito , hanno chiuso mces in un'altro gioco ma non su fortnite - emilio_pica : @andmas01 @chiadegli Se non ti risponde tranquillo, deve essere stata segnalata per comportamenti non conformi alle… - greekersss13 : @Chiab_0 @Xiuder_ Ha cambiato gli orari: 14-18 fortnite e altro 21-24 gta rp - mklk78 : @FaNaTiKo10 @araujopampanin @Marco562017 Io quando mi fotte la tv mi sono dato a fortnite, ma vivo in un contesto p… -