F1 | Carlos Sainz | “Trovato un buon bilanciamento Graining sulle gomme anteriori”

(Di venerdì 24 settembre 2021)ha incominciato il weekend riservato al GP di Russia 2021, tappa del Mondiale F1 in scena sul circuito di Sochi, con un doppio settimo posto nelle prove libere del venerdì. Il pilota della Ferrari non ha cambiato il motore, a differenza di quanto fatto dal compagno di squadra Charles Leclerc, e non dovrà dunque scattare dal fondo della griglia di partenza nella gara di domenica, ma naturalmente prenderà il via nella posizione che avrà conquistato nelle qualifiche di sabato pomeriggio. Nella FP1 lo spagnolo ha chiuso alle spalle di Leclerc (quarto), mentre nella sessione pomeridiana ha preceduto il monegasco di tre posizioni. Naturalmente la Ferrari non può tenere il passo di Mercedes e Red Bull su un circuito estremamente veloce, l’obiettivo è provare a contrastare l’arrembante McLaren, reduce dalla spettacolare doppietta di ...

Advertising

FormulaPassion : #F1 | Carlos Sainz è soddisfatto del suo venerdì di Sochi: è arrivato settimo in entrambe le sessioni #RussianGP - PieroLadisa : Charles Leclerc con il motore nuovo e aggiornato, ma costretto a partire dal fondo. Carlos Sainz invece potrà esser… - berrageiz : #F1 #FUnoAT #Russian ???? Chiedono a Carlos di prestare attenzione alle ultime due curve. Il terzo settore non è anc… - CarlaoBot : RT @berrageiz: #F1 #FUnoAT #Russian ???? Carlos invece dopo 3 giri cambia le mescole e monta le Medium. Riprova a fare una partenza ma si ve… - berrageiz : #F1 #FUnoAT #Russian ???? Carlos invece dopo 3 giri cambia le mescole e monta le Medium. Riprova a fare una partenza… -

Ultime Notizie dalla rete : Carlos Sainz

...gara e sul come aiutarein qualifica dandogli la scia. Per tutti questi motivi quindi, Leclerc ha concluso la giornata in decima posizione. 'Oggi avevo un programma diverso da quello di-...ha concluso la sessione pomeridiana del venerdì di Sochi in settima posizione. Il pilota della Ferrari ha provato dapprima a utilizzare le gomme soft nel suo long run, ma i giri fatti ...Carlos Sainz ha incominciato il weekend riservato al GP di Russia 2021, tappa del Mondiale F1 in scena sul circuito di Sochi, con un doppio settimo posto nelle prove libere del venerdì. Il pilota dell ...A Sochi le Mercedes hanno segnato i migliori tempi delle prime due sessioni di prove. Secondo Hamilton. Verstappen ha cambiato la power unit e domenica partirà ultimo come Leclerc. Giovinazzi contro a ...