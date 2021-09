Decreto Green pass bis approvato definitivamente: le novità della conversione in legge (Di venerdì 24 settembre 2021) Si è concluso nella giornata del 23 settembre, con il rinnovo della fiducia in Senato, l’iter di conversione del Decreto “Green pass bis”, il Decreto-legge 6 agosto 2021, numero 111, che aveva disposto l’obbligo della certificazione verde per il personale scolastico e universitario e per i trasporti a lunga percorrenza. In sede di conversione sono state approvate numerose modifiche, che riguardano anche la durata del Green pass ottenuto in seguito al tampone molecolare, che passa da 48 a 72 ore. La certificazione viene inoltre estesa anche agli impianti sciistici. Altre novità riguardano inoltre la scuola, con la deroga all’obbligo di svolgere le lezioni in presenza ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 24 settembre 2021) Si è concluso nella giornata del 23 settembre, con il rinnovofiducia in Senato, l’iter didelbis”, il6 agosto 2021, numero 111, che aveva disposto l’obbligocertificazione verde per il personale scolastico e universitario e per i trasporti a lunga percorrenza. In sede disono state approvate numerose modifiche, che riguardano anche la durata delottenuto in seguito al tampone molecolare, chea da 48 a 72 ore. La certificazione viene inoltre estesa anche agli impianti sciistici. Altreriguardano inoltre la scuola, con la deroga all’obbligo di svolgere le lezioni in presenza ...

