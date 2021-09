Comunali 2 Si vota a Torino e Milano | la prima capitale d' Italia e la presunta capitale morale

Advertising

CarloCalenda : Il numero di indecisi deriva anche dalla scarsissima attenzione dedicata dai media tv alle prossime elezioni comuna… - ettoremaria : Comunali/2. Si vota a Torino e Milano. A Milano l’esito è scontato (rivincerà Sala), a Torino è incerto (ballottagg… - ettoremaria : Comunali/2. Si vota a Torino e Milano. A Milano l’esito è scontato (rivincerà Sala), a Torino è incerto (ballottagg… - davidevtl : RT @claudioparavati: #noiromaplurale 3 e 4 ottobre alle elezioni comunali di #Roma ?? Vota @claudioparavati all'Assemblea Capitolina (sched… - IlMisantropo : Guida alle elezioni comunali: dove e come si vota, chi sono i candidati, cosa dicono i sondaggi -

Ultime Notizie dalla rete : Comunali vota

La Repubblica

Le due cose 'curiose' delletorinesi Le cose 'curiose' che riguardano le elezioni in quel di Torino sono due. La prima è che, proprio come a Roma, la sindaca uscente, Chiara Appendino, è ...L'alleanza elettorale in vista delle prossimetra Pd e M5s é a macchia di leopardo. In molti comuni le sezioni locali dei 5stelle non ... Covid, Legacontro il dl green pass. Letta: sono ...mentre sono 14 le città capoluogo di provincia in cui è previsto il voto: Pavia, Benevento, Caserta, Cosenza, Grosseto, Isernia, Latina, Novara, Pordenone, Ravenna, Rimini, Salerno, Savona, Varese. In ...«Questo è il candidato da votare. Mi dà anche il suo nome, cognome e indirizzo di casa?». È la strategia dei galoppini 2.0 per le prossime elezioni ...