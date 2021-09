Antitrust | si è conclusa la riunione tra le Authority Ue | focus sul Digital Market Act

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 24 settembre 2021) (Teleborsa) – Si èladell’Eca, la rete informale delle autoritàeuropee, giunta al ventesimo anniversario della sua costituzione. L’evento è stato organizzato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e il presidente Roberto Rustichelli ha fatto gli onori di casa con i vertici delledi Austria, Belgio, Cipro, Commissione europea, Danimarca, Efta (Associazione Europea di Libero Scambio), Estonia, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Ungheria. Lasi è articolata in tre sessioni. Nella prima i capi delle 25 autorità hanno discusso la proposta legislativa dell’Ue per regolare l’economiae. In ...