“Via, fuori!”. GF Vip, Katia Ricciarelli è una furia. Attimi di tensione nella casa: “Non avete rispetto” (Di giovedì 23 settembre 2021) Menomale che al GF Vip 6 c’è Katia Ricciarelli. Almeno lei qualcosa fa smuovere un po’. È vero, siamo alle prime puntate e ci vuole qualche settimana prima che le dinamiche del gioco diventino attive e conturbanti. Però, per fortuna, c’è la super prima donna Katia che mette un po’ di pepe tra i concorrenti. Durante la serata del 22 settembre, i gieffini hanno iniziato a giocare a Lupus in Fabula, ma nessuno si è ricordato di spiegare le regole alla soprano, che non si è sentita inclusa. Naturalmente, Katia, delusa dal comportamento degli altri “vipponi” si è alzata dal tavolo e si è allontanata. Poco dopo Carmen Russo ha cercato di tranquillizzare la coinquilina, che però le ha detto con astio: “Ma senti che discorsi. Questa mi viene a spiegare il gioco adesso. Ma vai, vai, lasciami stare. Credono davvero che la ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 settembre 2021) Menomale che al GF Vip 6 c’è. Almeno lei qualcosa fa smuovere un po’. È vero, siamo alle prime puntate e ci vuole qualche settimana prima che le dinamiche del gioco diventino attive e conturbanti. Però, per fortuna, c’è la super prima donnache mette un po’ di pepe tra i concorrenti. Durante la serata del 22 settembre, i gieffini hanno iniziato a giocare a Lupus in Fabula, ma nessuno si è ricordato di spiegare le regole alla soprano, che non si è sentita inclusa. Naturalmente,, delusa dal comportamento degli altri “vipponi” si è alzata dal tavolo e si è allontanata. Poco dopo Carmen Russo ha cercato di tranquillizzare la coinquilina, che però le ha detto con astio: “Ma senti che discorsi. Questa mi viene a spiegare il gioco adesso. Ma vai, vai, lasciami stare. Credono davvero che la ...

