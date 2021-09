Ultime Notizie Roma del 23-09-2021 ore 10:10 (Di giovedì 23 settembre 2021) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco vita la salute è un bene pubblico globale dobbiamo preservarlo ovunque lo ha detto il Presidente del Consiglio Mario Draghi intervenendo da Palazzo Chigi alla Global covid-19 Summer Ending pandemic and building Better suited più propeller for the next Promosso dal presidente americano Joe biden nel contesto dell’assemblea e della settimana di alto livello dell’ONU L’Italia ha detto draghi 2000 45 milioni di vaccini entro il 31 servono sforzi per vaccinazione globale ha aggiunto il Presidente del Consiglio italiano Il decreto legge per l’obbligo del Green Park su luoghi di lavoro Ha provato la scorsa settimana il Consiglio dei Ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale risulta modificato eliminando la sospensione del lavoro in assenza di Green pass Ma Lasciando intatto l’obbligo di seguirlo ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 settembre 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco vita la salute è un bene pubblico globale dobbiamo preservarlo ovunque lo ha detto il Presidente del Consiglio Mario Draghi intervenendo da Palazzo Chigi alla Global covid-19 Summer Ending pandemic and building Better suited più propeller for the next Promosso dal presidente americano Joe biden nel contesto dell’assemblea e della settimana di alto livello dell’ONU L’Italia ha detto draghi 2000 45 milioni di vaccini entro il 31 servono sforzi per vaccinazione globale ha aggiunto il Presidente del Consiglio italiano Il decreto legge per l’obbligo del Green Park su luoghi di lavoro Ha provato la scorsa settimana il Consiglio dei Ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale risulta modificato eliminando la sospensione del lavoro in assenza di Green pass Ma Lasciando intatto l’obbligo di seguirlo ...

