Tullio De Piscopio pensò all’eutanasia | aveva un tumore al fegato

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 23 settembre 2021) Era il 2012 quandoDe Piscopo scoprì di avere unal. Ospite a Oggi è un altro giorno ha ripercorso quei momenti terribili, i giorni in cui ha scoperto che c’era qualcosa che non andava, poi l’amicizia con Pino Daniele, il sostegno della famiglia. PerDe Piscopo è un miracolo se è rimasto in vita, se ce l’ha fatta contro il. Racconta che per caso fece dei controlli ma la diagnosi era sbagliata, poi un urologo di Salerno, un suo amico, lo convinse ad andare da lui dopo un malore. La diagnosi arrivò con una semplice ecografia,De Piscopounalintuito ma nonil coraggio di chiedere....