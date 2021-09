Sampdoria - Napoli 0 - 4, azzurri irrefrenabili nel segno di Osimhen (Di giovedì 23 settembre 2021) La furia azzurra non si ferma e travolge anche la Sampdoria , abbattuta da una doppietta di Osimhen inframezzata da un gran mancino di Fabian Ruiz e seguita dal poker calato da Zielinski . I ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) La furia azzurra non si ferma e travolge anche la, abbattuta da una doppietta diinframezzata da un gran mancino di Fabian Ruiz e seguita dal poker calato da Zielinski . I ...

Advertising

OptaPaolo : 54 - Il #Napoli ha vinto tutte le ultime 54 partite di Serie A in cui ha realizzato almeno due gol nel primo tempo:… - GoalItalia : MATCH REPORT - #SampdoriaNapoli 0-4: doppietta di Osimhen e prestazione super, azzurri in testa alla classifica [… - sscnapoli : ??? #SampdoriaNapoli sarà diretta dall’arbitro Valeri di Roma. ?? #ForzaNapoliSempre - zazoomblog : Napoli da urlo: Sampdoria distrutta il video dei gol - #Napoli #urlo: #Sampdoria #distrutta - NapoliToday : #Calcio #NotizieSSCNapoli Il Napoli continua a regalare sogni: altro poker azzurro in casa della Sampdoria… -