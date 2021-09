Salernitana, Ribery è già la stella del club (Di giovedì 23 settembre 2021) In molti si chiedono cosa ci faccia alla Salernitana Franck Ribéry, un giocatore abituato a giocare a tutt’altri livelli, che già con la Fiorentina aveva ridimensionato parecchio. Forse se lo chiede anche lo stesso giocatore, pura classe, anche se in età avanzata, in mezzo a una squadra che punta alla salvezza, tra mille difficoltà e incertezze, da quelle puramente tecniche a quelle societarie. Secondo La Gazzetta dello Sport, il francese sembra un ‘predicatore nel deserto’ visto che non trova gente con cui dialogare ed esprimersi al meglio. TMW aggiunge: “Lampi di grande classe, quando ha la palla tra i piedi dà la sensazione di poter fare male da un momento all’altro”. Infine Tuttosport scrive: “Clonatelo e regalategli una DeLorean per tornare indietro nel tempo”. Ribéry si è già preso Salerno e gli è bastato poco: solo essere sé stesso e regalare ad una piazza poco ... Leggi su footdata (Di giovedì 23 settembre 2021) In molti si chiedono cosa ci faccia allaFranck Ribéry, un giocatore abituato a giocare a tutt’altri livelli, che già con la Fiorentina aveva ridimensionato parecchio. Forse se lo chiede anche lo stesso giocatore, pura classe, anche se in età avanzata, in mezzo a una squadra che punta alla salvezza, tra mille difficoltà e incertezze, da quelle puramente tecniche a quelle societarie. Secondo La Gazzetta dello Sport, il francese sembra un ‘predicatore nel deserto’ visto che non trova gente con cui dialogare ed esprimersi al meglio. TMW aggiunge: “Lampi di grande classe, quando ha la palla tra i piedi dà la sensazione di poter fare male da un momento all’altro”. Infine Tuttosport scrive: “Clonatelo e regalategli una DeLorean per tornare indietro nel tempo”. Ribéry si è già preso Salerno e gli è bastato poco: solo essere sé stesso e regalare ad una piazza poco ...

