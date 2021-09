RON: stasera ospite di Panariello e Giallini in “Lui è peggio di me” (Di giovedì 23 settembre 2021) Autore di grandi successi per sé e per altri, e di alcuni veri capolavori della nostra musica – RON vanta una delle carriere più prestigiose RON, protagonista indiscusso della nostra musica d’autore e artista molto amato dal pubblico, sarà ospite di Giorgio Panariello e Marco Giallini nella prima puntata di “Lui è peggio di me”, giovedì 23 settembre, in prima serata su Rai 3. Autore di grandi successi per sé e per altri, e di alcuni veri capolavori della nostra musica – RON vanta una delle carriere più prestigiose e longeve del panorama italiano: quest’anno, infatti, festeggia 50 anni di attività artistica. A inizio del 2022 pubblicherà un nuovo album di inediti. “Abitante di un corpo celeste” è la canzone che lo anticipa e che da quest’estate sta riscuotendo un grande successo. L'articolo 361magazine. Leggi su 361magazine (Di giovedì 23 settembre 2021) Autore di grandi successi per sé e per altri, e di alcuni veri capolavori della nostra musica – RON vanta una delle carriere più prestigiose RON, protagonista indiscusso della nostra musica d’autore e artista molto amato dal pubblico, saràdi Giorgioe Marconella prima puntata di “Lui èdi me”, giovedì 23 settembre, in prima serata su Rai 3. Autore di grandi successi per sé e per altri, e di alcuni veri capolavori della nostra musica – RON vanta una delle carriere più prestigiose e longeve del panorama italiano: quest’anno, infatti, festeggia 50 anni di attività artistica. A inizio del 2022 pubblicherà un nuovo album di inediti. “Abitante di un corpo celeste” è la canzone che lo anticipa e che da quest’estate sta riscuotendo un grande successo. L'articolo 361magazine.

