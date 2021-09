Minori sottratti: il caso di Eitan è solo la punta di un iceberg (Di giovedì 23 settembre 2021) Ci sono fenomeni che rappresentano delle vere tragedie, che dalla cronaca entrano nelle case e nei cuori di tutti e, più di tutte, queste sono le tragedie delle violenze sui Minori. Molto spesso, i bambini e le bambine sono vittime delle persone a loro più care e dà cui dovrebbero ricevere la massima protezione ma, nei casi come la separazione non consensuale dei genitori o la sottrazione dei Minori stessi da chi ne ha la tutela giuridica, essi diventano strumenti nelle mani di adulti che ne fanno oggetto della loro violenza e strumenti stessi con cui farsi la lotta in casa (violenza assistita) e nei tribunali. Il caso della terribile vicenda che vede coinvolto Eitan Biran, 6 anni, l’unico superstite della tragedia della funivia di Stresa sul Mottarone, in cui ha perso i genitori, il fratellino e i bisnonni è ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 settembre 2021) Ci sono fenomeni che rappresentano delle vere tragedie, che dalla cronaca entrano nelle case e nei cuori di tutti e, più di tutte, queste sono le tragedie delle violenze sui. Molto spesso, i bambini e le bambine sono vittime delle persone a loro più care e dà cui dovrebbero ricevere la massima protezione ma, nei casi come la separazione non consensuale dei genitori o la sottrazione deistessi da chi ne ha la tutela giuridica, essi diventano strumenti nelle mani di adulti che ne fanno oggetto della loro violenza e strumenti stessi con cui farsi la lotta in casa (violenza assistita) e nei tribunali. Ildella terribile vicenda che vede coinvoltoBiran, 6 anni, l’unico superstite della tragedia della funivia di Stresa sul Mottarone, in cui ha perso i genitori, il fratellino e i bisnonni è ...

