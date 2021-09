Michael Jordan e quel due di picche da Madonna: “Preferì Scottie Pippen” (Di giovedì 23 settembre 2021) Un corteggiamento serrato non andato a buon fine. Le rivelazioni di Johnny Bach, ex vice allenatore dei Chicago Bulls negli anni ’90, hanno chiamato in causa il grande cestista Michael Jordan. Secondo quanto riferito dal professionista della panchina, Air Jordan avrebbe provato ad intrecciare un rapporto sentimentale con Madonna, famosissima pop star statunitense. La risposta della donna, però, avrebbe fermato la veemenza amorosa del campione NBA: la cantante ha scelto, infatti, Scottie Pippen. Il “piccante” aneddoto di Bach sul corteggiamento di Michael Jordan a Madonna Ecco le parole di Johnny Bach, ex vice allenatore dei Chicago Bulls negli anni ’90. Il professionista ha allenato, ovviamente, il campione del basket americano ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 23 settembre 2021) Un corteggiamento serrato non andato a buon fine. Le rivelazioni di Johnny Bach, ex vice allenatore dei Chicago Bulls negli anni ’90, hanno chiamato in causa il grande cestista. Secondo quanto riferito dal professionista della panchina, Airavrebbe provato ad intrecciare un rapporto sentimentale con, famosissima pop star statunitense. La risposta della donna, però, avrebbe fermato la veemenza amorosa del campione NBA: la cantante ha scelto, infatti,. Il “piccante” aneddoto di Bach sul corteggiamento diEcco le parole di Johnny Bach, ex vice allenatore dei Chicago Bulls negli anni ’90. Il professionista ha allenato, ovviamente, il campione del basket americano ...

'Michael Jordan rifiutato da Madonna per Scottie Pippen' TORINO - L'ex vice allenatore dei Chicago Bulls negli anni '90 Johnny Bach ha recentemente rivelato anche particolari aneddoti che riguardano Scottie Pippen, Madonna e Michael Jordan . La popolare cantante, infatti, ha avuto una breve relazione con Pippen e questo rapporto avrebbe causato grande gelosia in Jordan. "Michael ha cercato di sedurre la pop star, che però ...

