Marchisio | “Juventus? Non c’è un progetto solido | ma serve solo vincere”

(Di giovedì 23 settembre 2021) Il momento difficile dellaha parlato ai microfoni de Il Corriere della Sera e ha detto la sua sul momento difficile della: “L’inizio inaspettato è evidente a tutti e soprattutto ai bianconeri, ormai il periodo complicato si è prolungato e potrebbe essere colpa delle decisioni prese negli ultimi due anni“. Quanto pesa adesso indossare la maglia bianconera? “Sicuramente è complicato, ma non era semplice nemmeno quando si vinceva, anche perché la vittoria per noi non era mai data per scontata. Anche io ho avuto un’annata complicata con la, ma al tempo eravamo reduci da una finale di Champions, mentre ora gli ultimi due anni sono stati particolarmente difficili”. Quali sono i punti deboli della Juve? “Manca qualcosa nel reparto di centrocampo, ma i problemi sono ...

Advertising

Domenico1oo777 : RT @GiovaAlbanese: La maglia della #Juventus pesa? Sì, sempre. E Claudio #Marchisio ne sa più di ogni altro. ?? - eaglesinthewind : @Freddyascott @chiellini @bonucci_leo19 @ClaMarchisio8 #Marchisio è un Uomo..basta vedere il suo operandi nella… - Pall_Gonfiato : #Marchisio boccia la #Juventus: 'Manca un progetto solido. I senatori? Forse non ci sono più gli stimoli' - MondoBN : MARCHISIO: “Juve diversa, serve il supporto dei senatori.” - infoitsport : Juventus, Claudio Marchisio individua i colpevoli -

Ultime Notizie dalla rete : Marchisio Juventus

Claudioprova ad analizzare il momento della. Dopo la gara ieri sera, l'ex centrocampista aveva commentando la partita sostenendo che in un momento così delicato la cosa principale fosse ...... la società di futsal neopromossa in serie A di cui è testimonial, Claudioha ... Manca un progetto solido rispetto a quanto ci aveva abituato la, non soltanto con le vittorie ma in ...L'ex centrocampista della Juventus, Claudio Marchisio, ha parlato del difficile inizio di stagione da parte dei bianconeri ...Torino, 23 settembre 2021 - I primi tre punti in campionato. Le prestazioni di alcuni singoli. La reazione dopo lo svantaggio. Le buone notizie arrivate dalla trasferta a La Spezia si esauriscono qui ...