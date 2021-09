Liga 2021/2022: il Barcellona non va oltre lo 0-0 a Cadice, Koeman a un passo dall’esonero (Di venerdì 24 settembre 2021) È un Barcellona che non riesca a mettere la marcia giusta quello che si schianta col Cadice. 0-0 e un altro, misero, punto nella classifica del Barca. I blaugrana rimangono impantanati e anzi, rischiano molto dopo che 65? minuto era arrivata l’espulsione di Frenkie de Jong. Un’altra partita comandata, ma che il Barcellona non riesce a portare a casa. Così la panchina di Koeman è sempre più in bilico, con diversi nomi che si fanno già per il suo successore (nei giorni scorsi si era parlato anche di Pirlo). LA CRONACA DELLA GARA – Il ritmo della gara viene sempre portato dal Barcellona che però quasi mai riesce ad essere pericoloso, ed anzi, è il Cadice che paradossalmente e in contropiede tira più del Barca. Quasi il doppio delle volte. Nel primo tempo da segnalare il brutto infortunio ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 settembre 2021) È unche non riesca a mettere la marcia giusta quello che si schianta col. 0-0 e un altro, misero, punto nella classifica del Barca. I blaugrana rimangono impantanati e anzi, rischiano molto dopo che 65? minuto era arrivata l’espulsione di Frenkie de Jong. Un’altra partita comandata, ma che ilnon riesce a portare a casa. Così la panchina diè sempre più in bilico, con diversi nomi che si fanno già per il suo successore (nei giorni scorsi si era parlato anche di Pirlo). LA CRONACA DELLA GARA – Il ritmo della gara viene sempre portato dalche però quasi mai riesce ad essere pericoloso, ed anzi, è ilche paradossalmente e in contropiede tira più del Barca. Quasi il doppio delle volte. Nel primo tempo da segnalare il brutto infortunio ...

Advertising

SkySport : Luis Suarez da non credere: almeno un gol in ogni minuto di gioco dal 1' al 90' #SkySport #Suarez #LuisSuarez - infobetting : Pronostici di oggi 24 settembre: Bundesliga, Primeira Liga e campionato - desigarbitrales : Liga @Concacaf. @ADSantos61 ?? @cdplazaamador. ??: Mary Tori Penso ???? ??: Corey Edward Rockwell ???? ??: Frank Batchelor… - sportface2016 : #Liga 2021/2022: il #Barcellona non va oltre lo 0-0 a #Cadice, #Koeman a un passo dall’esonero - GlobalShowGSRa1 : La Liga 2021/22: 6a Giornata -