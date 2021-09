Le regole per i lavoratori dal 15 ottobre

(Di giovedì 23 settembre 2021) stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226/2021 il Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127, già in vigore dal 22 settembre 2021, recante "misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico ...

Advertising

Ettore_Rosato : Finalmente anche a @montecitorio obbligo #greenpass. Avremmo potuto anticipare tempi, essere modello da seguire, in… - Mov5Stelle : Dal 15 ottobre, oltre 23 milioni di lavoratori italiani saranno chiamati a rispettare l’obbligo di Green Pass. A qu… - mara_carfagna : Il #GreenPass è obbligatorio anche alla Camera. È giusto che le regole di salute pubblica valgano per tutti, parlam… - _fiorucci : @charliecarla tutto ruota intorno al voto di scambio,sono tutti parassiti, il fine e' mantenere il loro status di… - capand69 : RT @GonnelliLuca: Domanda: Green Pass per la settimana bianca, i gestori degli impianti lombardi s… -

Ultime Notizie dalla rete : regole per

Il Sole 24 ORE

... confrontiamoli e proviamo soloun'instante a fare prevalere il romanticismo sugli interessi sportivi ed economici. Il calcio è emozione, cuore, sentimento e non semplici, calendari e ...fortuna leattuali non la impongono oggi, ma avere un incontro con la persona che segui, ascolti e in qualche modo ami n modo così asettico... mi pare una buffonata. Rispetto e onoro le ...L’obiettivo della nuova legge è il taglio del 25% della durata dei processi penali, anche attraverso la digitalizzazione ...La riforma del processo penale è legge. Con 177 sì, e 24 voti contrari taglia il traguardo al Senato. «Stiamo rispettando in pieno gli impegni sottoscritti ...