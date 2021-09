LA VITA IN DIRETTA IN PRESERALE: MILLY CARLUCCI SVELA IL CAST DI BALLANDO CON LE STELLE (Di giovedì 23 settembre 2021) Cambio di palinsesto in quel di Rai1 nella giornata odierna. Alle 17.50 La VITA in DIRETTA dà la linea al Quirinale per l’attesa ed emozionante cerimonia di restituzione della Bandiera da parte degli atleti italiani di rientro dalle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Reazione a Catena non va in onda. Alle 19.15 Alberto Matano accoglie nello studio della VITA in DIRETTA, eccezionalmente in PRESERALE, MILLY CARLUCCI per l’annuncio del CAST ufficiale di BALLANDO con le STELLE, al via sabato 16 ottobre su Rai1. Leggi su bubinoblog (Di giovedì 23 settembre 2021) Cambio di palinsesto in quel di Rai1 nella giornata odierna. Alle 17.50 Laindà la linea al Quirinale per l’attesa ed emozionante cerimonia di restituzione della Bandiera da parte degli atleti italiani di rientro dalle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Reazione a Catena non va in onda. Alle 19.15 Alberto Matano accoglie nello studio dellain, eccezionalmente inper l’annuncio delufficiale dicon le, al via sabato 16 ottobre su Rai1.

