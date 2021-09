Il primo teaser de La Casa di Carta 5 volume 2 annuncia nuove vittime? “Finché morte non ci unisca” (Di giovedì 23 settembre 2021) C’è già un primo teaser per La Casa di Carta 5 volume 2, l’ultima parte della stagione finale che arriverà su Netflix il 3 dicembre 2021: dopo i primi cinque episodi che hanno debuttato a settembre (qui la nostra recensione), altrettanti ne usciranno tre mesi dopo per chiudere la saga dei rapinatori con la maschera di Dalì creata da Alex Pina. La Casa di Carta 5 volume 2 chiuderà, almeno per ora, la serie spagnola di maggior successo nel mondo di tutti i tempi. Probabilmente ci saranno degli spin-off o dei sequel in futuro, ma per ora l’intenzione è quella di dare una conclusione epica al racconto della banda di disadattati che il Professore ha trasformato in icone di una Resistenza contro uno stato corrotto. Attenzione spoiler! Il ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 23 settembre 2021) C’è già unper Ladi2, l’ultima parte della stagione finale che arriverà su Netflix il 3 dicembre 2021: dopo i primi cinque episodi che hanno debuttato a settembre (qui la nostra recensione), altrettanti ne usciranno tre mesi dopo per chiudere la saga dei rapinatori con la maschera di Dalì creata da Alex Pina. Ladi2 chiuderà, almeno per ora, la serie spagnola di maggior successo nel mondo di tutti i tempi. Probabilmente ci saranno degli spin-off o dei sequel in futuro, ma per ora l’intenzione è quella di dare una conclusione epica al racconto della banda di disadattati che il Professore ha trasformato in icone di una Resistenza contro uno stato corrotto. Attenzione spoiler! Il ...

