Il Paradiso delle signore trama 24 settembre: Giuseppe chiede un favore a Tina, Vittorio ha un’intuizione (Di giovedì 23 settembre 2021) La trama dell’ultima puntata della settimana del Paradiso delle signore, quella di venerdì 24 settembre, rivela che Giuseppe si troverà a dover chiedere un favore a sua figlia Tina. Vittorio, invece, continuerà ad essere in difficoltà in quanto non sa in che modo rimpiazzare Gabriella. Ad ogni modo, per un caso fortuito, il giovane si L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 23 settembre 2021) Ladell’ultima puntata della settimana del, quella di venerdì 24, rivela chesi troverà a doverre una sua figlia, invece, continuerà ad essere in difficoltà in quanto non sa in che modo rimpiazzare Gabriella. Ad ogni modo, per un caso fortuito, il giovane si L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

borraccino_ : @ziomuro Attore del Paradiso delle Signore - zazoomblog : Chi è Emanuel Caserio: vita privata e curiosità del bello de “Il Paradiso delle Signore” - #Emanuel #Caserio:… - silvestrasorber : Il Paradiso delle Signore: Adelaide più serena - Dan81243778 : Per tutti quelli che avevano detto che il paradiso delle signore, avrebbe fatto meglio di love is in the air.… - antonellaa262 : Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 27 settembre al 1° ottobre. Umberto assume Ezio come nuovo direttore d… -