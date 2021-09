Giulia Salemi e Elisabetta Gregoraci, il video spiazza tutti: cos’è successo (Di giovedì 23 settembre 2021) Una foto inequivocabile quella che vede Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci insieme: ecco cos’è accaduto Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci insieme come grandi amiche. Nelle scorse ore, la showgirl calabrese ha pubblicato un video su Instagram che la ritrae insieme a quella che, evidentemente era e non è, la sua grande nemica. La fidanzata di L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 23 settembre 2021) Una foto inequivocabile quella che vedeedinsieme: eccoaccadutoedinsieme come grandi amiche. Nelle scorse ore, la showgirl calabrese ha pubblicato unsu Instagram che la ritrae insieme a quella che, evidentemente era e non è, la sua grande nemica. La fidanzata di L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

rtl1025 : ?? 'Andrò a vivere con #GiuliaSalemi': #Pretelli su RTL102.5 News annuncia il grande passo ?? di Francesco Fredella - MediasetPlay : Giulia Salemi si sta preparando. Ma non sa ancora cosa sta per succederle! ?? #ScherziaParte - MediasetPlay : Una nuova puntata di #GFVIPPARTY sta per arrivare! Stasera dalle 20:45 in diretta streaming su Mediaset Infinity, a… - imieibabbalei : Sei la più bella del mondo amore mio ma ciò che più mi fa impazzire di te è la tua testa! Oh mamma quanto amo ascol… - Stefycr7T : RT @GiuliaCamp: Giulia lancia sempre messaggi positivi, ha sempre un occhio di riguardo per chi la segue,sempre generosa e disponibile un p… -