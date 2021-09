Draghi: “Il governo non aumenterà le tasse, è il momento di dare non prendere”. Il video (Di giovedì 23 settembre 2021) Draghi: “Il governo non aumenterà le tasse, è il momento di dare non prendere” Roma, 23 set. (askanews) – “Il governo da parte sua non ha intenzione di aumentare le tasse. In questo momento i soldi si danno e non si prendono”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi all’Assemblea di Confindustria. “Ho avuto modo di ricordare che riacquistare il “gusto del futuro” è essenziale perché l’Italia torni alla crescita, alla prosperità, al rispetto dell’ambiente visto come opportunità, non come vincolo. Le nostre imprese, voi, avete raccolto il messaggio e oggi abbiamo uno dei tassi di crescita più elevati dell’UE. Il nostro compito, il compito del governo, è far ... Leggi su formiche (Di giovedì 23 settembre 2021): “Ilnonle, è ildinon” Roma, 23 set. (askanews) – “Ilda parte sua non ha intenzione di aumentare le. In questoi soldi si danno e non si prendono”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Marioall’Assemblea di Confindustria. “Ho avuto modo di ricorche riacquistare il “gusto del futuro” è essenziale perché l’Italia torni alla crescita, alla prosperità, al rispetto dell’ambiente visto come opportunità, non come vincolo. Le nostre imprese, voi, avete raccolto il messaggio e oggi abbiamo uno dei tassi di crescita più elevati dell’UE. Il nostro compito, il compito del, è far ...

