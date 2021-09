Decreto Green Pass in Gazzetta, esteso obbligo anche alla Camera (Di giovedì 23 settembre 2021) Da oggi il Decreto che sancisce l’obbligo di Green Pass per tutti i lavoratori entra ufficialmente in Gazzetta, ecco cosa cambia Dal 15 ottobre il Green Pass diventa obbligatorio per tutti i lavoratori. Bisognerà avere la certificazione per «servizi di ristorazione per il consumo al tavolo, al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive; luoghi della cultura, mostre; piscine, palestre, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso; sale gioco, casinò. È obbligatorio per i treni a lunga percorrenza, gli aerei, pullman infraregionali, navi e traghetti ad esclusione dei collegamenti dello stretto di Messina e con le isole Tremiti. Il provvedimento del 21 settembre che estende il ... Leggi su zon (Di giovedì 23 settembre 2021) Da oggi ilche sancisce l’diper tutti i lavoratori entra ufficialmente in, ecco cosa cambia Dal 15 ottobre ildiventa obbligatorio per tutti i lavoratori. Bisognerà avere la certificazione per «servizi di ristorazione per il consumo al tavolo, al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive; luoghi della cultura, mostre; piscine, palestre, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso; sale gioco, casinò. È obbligatorio per i treni a lunga percorrenza, gli aerei, pullman infraregionali, navi e traghetti ad esclusione dei collegamenti dello stretto di Messina e con le isole Tremiti. Il provvedimento del 21 settembre che estende il ...

Advertising

borghi_claudio : Pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto green pass lavoro. Differenze interessanti fra il testo presentato in… - Agenzia_Ansa : Pubblicato in Gazzetta il decreto legge per l'obbligo del Green pass sui luoghi di lavoro. Non scatta più la sospen… - fattoquotidiano : Green pass al lavoro, il testo definitivo del decreto: per chi non è in regola niente sospensione, ma solo stop all… - Tiburnoofficial : È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto che estende l'utilizzo del green pass. Dove è richiesta,… - emsiclaire5 : A fronte del decreto del 6 agosto (attualmente in vigore), qualcuno può confermarmi che i coworking non hanno il di… -