Da Socios a RealFevr | il futuro del calcio tra Fan Token e NFT

Leggi su calcioefinanza

(Di giovedì 23 settembre 2021) Nell’ambito del World Football Summit, evento in corso di svolgimento allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid – e del qualee Finanza è media partner – si è svolto un incontro dal titolo “Monetisable Digital Assets: The next big innovation in sports”. Al panel hanno partecipato, tra gli altri, il CEO di.com Alex L'articolo