Ciclismo | Nibali | ' Astana una famiglia | voglio ottenere risultati e aiutare i giovani'

Roma, 23 set. - (Adnkronos) - "Per me è una vera famiglia, che mi ha dato tanto e con cui ho raggiunto i miei più grandi successi. Tornerò in una squadra in cui conosco bene". Vincenzo Nibali commenta così il suo ritorno all'Astana per la prossima stagione. "Difficile ora parlare delle aspettative per questo ritorno e dei piani per la prossima stagione -aggiunge il 36enne siciliano-. Certo, vorrei mettermi alla prova e raggiungere dei risultati. Ma allo stesso tempo voglio fornire la mia esperienza ai corridori più giovani".

